Mourinho neye uğradığını şaşırdı: Şoke oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, yeni takımı Benfica ile istediğini elde edemedi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, yeni takımı Benfica'daki görevine gösterişli bir skorla başlamıştı.
Mourinho yönetimindeki Benfica, geçen hafta deplasmanda AVS'yi 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.
Ancak Mourinho, bu kez ummadığı bir skorla karşılaştı ve 90+1. dakikada yıkıldı.
Benfica, Portekiz Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında Rio Ave ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci devresinde Benfica ataklarını sıklaştırdı ve 86. dakikada Sudakov'un golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın bu skorla tamamlanması beklenirken 90+1'de Mourinho şoke oldu. Bu dakikada Andre Luiz, Rio Ave'nin beraberlik golünü attı.
Maç 1-1 tamamlandı.