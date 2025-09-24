Mourinho neye uğradığını şaşırdı: Şoke oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, yeni takımı Benfica'daki görevine gösterişli bir skorla başlamıştı.

Mourinho yönetimindeki Benfica, geçen hafta deplasmanda AVS'yi 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

Ancak Mourinho, bu kez ummadığı bir skorla karşılaştı ve 90+1. dakikada yıkıldı.

Benfica, Portekiz Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında Rio Ave ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci devresinde Benfica ataklarını sıklaştırdı ve 86. dakikada Sudakov'un golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın bu skorla tamamlanması beklenirken 90+1'de Mourinho şoke oldu. Bu dakikada Andre Luiz, Rio Ave'nin beraberlik golünü attı.

Maç 1-1 tamamlandı.

