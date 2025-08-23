Mourinho 4 değişiklik yaptı

Mourinho 4 değişiklik yaptı
Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik adam, Chobani Stadı'ndaki müsabakada kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken savunmayı Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü üçlüsüyle kurdu.

Orta alanda İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Archie Brown'a formayı veren Mourinho, hücumu hattında ise Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Benfica karşısında ilk 11'de oynayan isimlerden Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Sofyan Amrabat, Kocaelispor müsabakasında yedekler arasında yer alırken kırmızı kart cezalısı Jayden Oosterwolde, kadroda yer almadı.

NENE KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin Salzburg'dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, Kocaelispor mücadelesine kulübede başladı.

Malili futbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya çıktığında tribünlerden yoğun ilgi gördü.

ALVAREZ TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvares, Kocaelispor müsabakasını tribünden takip etti.

Sarı-lacivertli ekibin West Ham United'tan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Meksikalı oyuncu, dün İstanbul'a gelip bugün sağlık kontrollerinden geçti.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Yusuf Akçiçek, takımlarını yalnız bıraktı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLK KEZ

Fenerbahçe'nin milli oyuncularından Çağlar Söyüncü, Kocaelispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez süre aldı.

Geçen hafta ligde oynanan Göztepe maçında kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü, Avrupa kupalarındaki Feyenoord ve Benfica maçlarında da oyuna dahil olmadı.

KOCAELİSPOR TARAFTARI TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Süper Lig'e 16 yıl sonra yükselen Kocaelispor'da taraftarlar, Fenerbahçe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Yeşil-siyahlılar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldururken takımlarına da maç öncesinde uzun süre tezahürat yapıp futbolcuları tribüne çağırdı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

