Montella maça dakikalar kala açıkladı
Bulgaristan'a konuk olacak Ay-yıldızlılarda Vincenzo Montella kadro tercihine dair konuştu.

2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki üçüncü maçında millilerimiz deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak.

Vasil Levski Ulusal Stadı'ndaki mücadele öncesi millilerde teknik direktör Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu.

“HİÇBİR ŞEKİLDE ENDİŞELENDİRMİYOR”

Kadro tercihine dair konuşan Vincenzo Montella, “Herkes son derece iyi bir şekilde çalışıyor. Gönlümüz çok rahat bu değişikleri yaptığımız zaman Eren'in performans yükselişi var. Çok yüksek bir seviyeye ulaştı. Ferdi devamlı oynamaya başladı. Zeki de o şekilde ve iyi performanslar gösterdi. Mert son zamanlarda daha az oynadı belki ama bu bizi hiçbir şekilde endişelendirmiyor” sözlerini sarf etti.

“ŞÜPHEMİZ YOK”

Sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, “Kim girerse girsin, kim başlarsa başlarsın gönlümüz çok rahat bir şekilde yapıyoruz kadrolarımızı. 4 tane kanat oyuncumuz var. Oğuz konusunda da kim oynarsa oynasın şüphemiz yok iyi performans vereceğinden” dedi.

