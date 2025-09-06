Montella: İspanya sadece Yamal'dan oluşmuyor

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Konya'da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte İtalyan teknik adamın sözleri:

"Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal'dan oluşmuyor."

"İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!"

"Dani Carvajal ve Rodri sakatlıktan döndü ama son maçta sonradan oyuna girdiler. Bizim için değişen bir şey yok. Sportif anlamda da bir futbolcunun sakatlıktan sonra sahalara dönmesi sevindirici. Onların kalitesi futbola katkı sağlıyor."

"Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid'de devamlılıkla oynamaya başladı. Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar. Real Madrid'de daha geride gibi bu sezon ama Xabi Alonso farklı işler de yaptırdı. Rakibe göre de onu nerede oynatabileceğiz değişir."

"Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz."Biz de hayaller kuruyoruz. Bu tip maçları kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız."

"Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var."

"Orkun Kökçü de orta sahayı güçlendirmek için oynayacak mı, bilemiyorum. Değerlendirme yapacağız ve son durumlara bakacağız. Kararımızı yarın vereceğiz."

"Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum, bunlar beni etkilemiyor. Futbolcuları hangi takımda olursa olsun takip ediyorum. Bu açıklamalardan etkilenmiyorum. Telefonum ve kapım herkese açık. Tavsiyede bulunacakları zaman kullanabilirler."

"Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek."

"Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor. Biz de yarın onlar gibi umarım gururlandırmaya devam edeceğiz."

"Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur."