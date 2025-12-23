Yunus Akgün patladı Galatasaray son anda caydı

Galatasaray son anda vazgeçti. Yunus Akgün patladı. Dikkat çeken detay ortaya çıktı.

Galatasaray, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılı kulübün listesinde önemli isimler bulunuyor.

2024/11/07/hbgs.jpgBu isimlerden birinin de Atletico Madrid'in ünlü Fransız oyuncusu Antoine Griezmann olduğu ileri sürülüyordu.
34 yaşındaki futbolcunun sözleşme süresi ve istediği ücret de konuşulmuştu.

YUNUS AKGÜN ROL OYNADI TRANSFER RAFA KALKTI

Sakatlıktan dönen Yunus Akgün, son maçlarda adeta patlama yapınca Antoine Griezmann transferinin rafa kaldırıldığı belirtildi.

Antoine Griezmann'ın Milliyet'in haberine göre 2.5 yıllık sözleşme ve toplam 25 milyon euroluk isteğinin de fazla bulunduğu ifade edildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yöneticilerle birlikte teknik direktör Okan Buruk arasında alınan kararla bu transferin durdurulduğu bildirildi.
Yunus Akgün'ün formda olması nedeniyle Antoine Griezmann'ın gereksiz olduğu görüşünde birleşen sarı kırmızılıların diğer transferlere yöneldikleri ifade edildi.

