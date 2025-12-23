Osimhen Ndidi Onuachu oynayacak mı: Nijerya Tanzanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Afrika Uluslar Kupası C Grubu maçında Nijerya ile Tanzanya karşı karşıya geliyor.
Nijerya'nın kadrosunda Galatasaraylı Osimhen, Beşiktaşlı Ndidi ve Trabzonsporlu Onuachu da bulunuyor.
Osimhen, Ndidi, Onuachu oynayacak mı? Nijerya-Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
NİJERYA-TANZANYA NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Nijerya-Tanzanya, Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu maçında bu akşam karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Maç Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
NİJERYA-TANZANYA: OSIMHEN, NDIDI, ONUACHU OYNAYACAK MI?
Nijerya-Tanzanya maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Osimhen ve Ndidi'nin ilk 11'de oynaması bekleniyor. Onuachu'nun ise yedek olarak sahaya çıkacağı belirtiliyor.
Osimhen'in aklı fikri İstanbul'da kaldı
Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
Nijerya: Nwabali, Sanusi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel, Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Lookman, Osimhen, Adams.
Tanzanya: Suleiman, Kaponbe, Mwamnyeto, D. Job, M. Husseini, Miroshi, Salum, Msuva, M'Mombwa, Allarakhia, Samatta.