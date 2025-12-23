Osimhen Ndidi Onuachu oynayacak mı: Nijerya Tanzanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Osimhen Ndidi Onuachu oynayacak mı: Nijerya Tanzanya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Yayınlanma:
Afrika Uluslar Kupası'nda Osimhen, Ndidi ve Onuachu'lu Nejerya ilk maçına çıkıyor. Nijerya-Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası C Grubu maçında Nijerya ile Tanzanya karşı karşıya geliyor.
Nijerya'nın kadrosunda Galatasaraylı Osimhen, Beşiktaşlı Ndidi ve Trabzonsporlu Onuachu da bulunuyor.
Osimhen, Ndidi, Onuachu oynayacak mı? Nijerya-Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NİJERYA-TANZANYA NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Nijerya-Tanzanya, Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu maçında bu akşam karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Maç Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

NİJERYA-TANZANYA: OSIMHEN, NDIDI, ONUACHU OYNAYACAK MI?

Nijerya-Tanzanya maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Osimhen ve Ndidi'nin ilk 11'de oynaması bekleniyor. Onuachu'nun ise yedek olarak sahaya çıkacağı belirtiliyor.

Osimhen'in aklı fikri İstanbul'da kaldıOsimhen'in aklı fikri İstanbul'da kaldı

Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
Nijerya: Nwabali, Sanusi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel, Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Lookman, Osimhen, Adams.
Tanzanya: Suleiman, Kaponbe, Mwamnyeto, D. Job, M. Husseini, Miroshi, Salum, Msuva, M'Mombwa, Allarakhia, Samatta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

