Afrika Uluslar Kupası C Grubu maçında Nijerya ile Tanzanya karşı karşıya geliyor.

Nijerya'nın kadrosunda Galatasaraylı Osimhen, Beşiktaşlı Ndidi ve Trabzonsporlu Onuachu da bulunuyor.

Osimhen, Ndidi, Onuachu oynayacak mı? Nijerya-Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NİJERYA-TANZANYA NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Nijerya-Tanzanya, Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu maçında bu akşam karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Maç Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

NİJERYA-TANZANYA: OSIMHEN, NDIDI, ONUACHU OYNAYACAK MI?

Nijerya-Tanzanya maçının muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Osimhen ve Ndidi'nin ilk 11'de oynaması bekleniyor. Onuachu'nun ise yedek olarak sahaya çıkacağı belirtiliyor.

Osimhen'in aklı fikri İstanbul'da kaldı

Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

Nijerya: Nwabali, Sanusi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel, Ndidi, Iwobi, Chukwueze, Lookman, Osimhen, Adams.

Tanzanya: Suleiman, Kaponbe, Mwamnyeto, D. Job, M. Husseini, Miroshi, Salum, Msuva, M'Mombwa, Allarakhia, Samatta.