Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli takım kampında yaptığı açıklamalarda Sarı - Kırmızılı kulübü “evim ve ailem” olarak tanımladı.

Milli takım kampında katıldığı bir programda konuşan Victor Osimhen, Galatasaray’a duyduğu bağlılığı dile getirdi. Nijeryalı yıldız oyuncunun ayrıca Galatasaray Kasımpaşa maçı oynanırken yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.

OSIMHEN AFRİKA'DA AKLI FİKRİ GALATASARAY'DA

İşte Osimhen'in Afrika'da yaptığı açıklamalar:

Galatasaray, doğrudan kalbime giren bir kulüp oldu. Sadece kulübüm değil, aynı zamanda evim ve ailem.

Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum.

Galatasaray çok büyük bir kulüp.

Bence dünyanın en büyük taraftar gruplarından birine sahip. Abartmıyorum; orada oynadığım için değil, bunu bütün dünya biliyor.

OSIMHEN VARSA SORUN YOK!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta görev alan Nijeryalı yıldız, 12 gol kaydederek takımın hücumdaki en önemli silahlarından biri oldu.

Osimhen’in bu açıklamaları, hem Galatasaray camiasında hem de taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

KASIMPAŞA MAÇI OYNANIRKEN PAYLAŞTI

Afrika Kupası için Milli Takım kampında bulunan Osimhen'in aklı İstanbul'da kaldı. Yıldız oyuncu Kasımpaşa maçı oynanırken art arda paylaşımlar yaptı. Nijeryalı futbolcu 3-0 biten maç sonrası takım arkadaşlarını tebrik etti. İşte Osimhen'in paylaşımları: