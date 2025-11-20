Mircea Lucescu: Ne diyebilirim ki

Mircea Lucescu: Ne diyebilirim ki
Romanya teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye eşleşmesi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Futbol Takımımız ile eşleşen Romanya'da teknik direktör Mircea Lucescu, açıklamalar yaptı.

''TÜRK FUTBOLUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM''

Lucescu, "Türkler'in iyi oyuncuları olduğunu biliyorum. İyi bir takımları var. Ne diyebilirim ki! Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Tüm takımlar aynı seviyede. Bu bir sorun değil. Böyle bir takımla nasıl oynanacağını biliyoruz. Bu bir sorun değil." dedi.

Konuşmasını sürdüren Lucescu'nun sözleri şu şekilde:

"1. torbadaki tüm takımlar aynı seviyedeydi. Play-off maçı için başka bir seçim yapılamazdı. Bence şanslar tüm takımlar için, sekiz takımın tümü için eşit."

"Türkler'i çok iyi tanıyorum ama son maçlarında, İspanya ile oynadıkları maçta, benim dönemimde ilk kez forma giyen altı oyuncu vardı. Onları çok iyi tanıyorum, 4-5 yıl önceden... Türkiye iyi bir dönemden geçiyor. Biz, bu dört ayda, oyuncuların seviyelerini yükseltmeliyiz."

"Ne kadar şansımız olduğundan bahsedemeyiz. Futbol sahada oynanır. Kolay olmayacak, ateşli bir atmosfer olacak. Bosna deplasmanından zaten bir deneyimimiz var.

Misafirperverlik farklı olacak. Maç maç göreceğiz. Şu anda ne kadar şansımız olduğu umurumda değil, Türkiye ile oynuyoruz. Oyuncuları karşılaştıramam, şimdi başka bir seviyedeler. İyi bir maç olacak. Umarım benim takımım da yüksek seviyede olur."

