Millilerin rakibi yıldız futbolcunun aldatma iddiasını geri çekti

ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic'in eski kız arkadaşı Alexa Melton ortalığı karıştıran açıklamaları sonrası geri adım attı.

Dünya Kupası'na sayılı günler kala A Milli takımımızın rakibi ABD'de flaş bir gelişme yaşandı. Uzun süredir hakkında dikkat çeken iddialar bulunan milli takımın yıldızı Christian Pulisic yine gündemde.
Dünyaca ünlü futbolcu Christian Pulisic hakkında ortaya atılan sadakatsizlik iddialarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Oyuncunun eski sevgilisi Alexa Melton, daha önce yaptığı suçlamaları geri çekerek “yanlış bilgi aldım” açıklamasında bulundu.

christian-pulisic.webp

YANLIŞ ALARM

Chelsea'den Milan'a transfer olan ve ABD Milli Takımı'nın yıldızı konumunda bulunan Pulusic'in eski sevgili, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, “Özel bir konu hakkında bazı yorumlar yaptım ve bunlar bağlamından koparıldı. Yanlış bilgi aldım” ifadelerini kullandı. Daha önce Pulisic’in kendisine sadakatsizlik yaptığını ve “Raya” uygulamasını kullandığını öne sürmüştü.

pulusic1.jpg

DESTEK VERDİ: O YAPMAZ

Yeni açıklamasında Pulisic’i savunan ifadeler kullanan eski sevgili, “O, sadakatsizlik yapan biri değil. Hikâyenin başka bir versiyonu benden gelmedi” diyerek önceki iddialarını yalanladı.

puls.webp

SOSYAL MEDYADA ETKİSİNİ KAYBETTİ

Kısa sürede geniş yankı uyandıran iddialar, bu açıklamanın ardından etkisini kaybetti. Pulisic cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

pulusic2.jpg

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ RAHATLADI

Bu gelişme sonrası, Pulisic Dünya Kupası öncesi rahat bir nefes aldı. Özellikle Milan formasıyla başarılı bir sezon geçiren oyuncunun saha dışındaki tartışmalardan uzak kalması, ABD Milli Takımı performansına odaklanması açısından kritik önem taşıyor.

pulusic.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Spor
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama