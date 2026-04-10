Millilerin rakibi yıldız futbolcunun aldatma iddiasını geri çekti

Dünya Kupası'na sayılı günler kala A Milli takımımızın rakibi ABD'de flaş bir gelişme yaşandı. Uzun süredir hakkında dikkat çeken iddialar bulunan milli takımın yıldızı Christian Pulisic yine gündemde.

Dünyaca ünlü futbolcu Christian Pulisic hakkında ortaya atılan sadakatsizlik iddialarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Oyuncunun eski sevgilisi Alexa Melton, daha önce yaptığı suçlamaları geri çekerek “yanlış bilgi aldım” açıklamasında bulundu.

YANLIŞ ALARM

Chelsea'den Milan'a transfer olan ve ABD Milli Takımı'nın yıldızı konumunda bulunan Pulusic'in eski sevgili, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, “Özel bir konu hakkında bazı yorumlar yaptım ve bunlar bağlamından koparıldı. Yanlış bilgi aldım” ifadelerini kullandı. Daha önce Pulisic’in kendisine sadakatsizlik yaptığını ve “Raya” uygulamasını kullandığını öne sürmüştü.

DESTEK VERDİ: O YAPMAZ

Yeni açıklamasında Pulisic’i savunan ifadeler kullanan eski sevgili, “O, sadakatsizlik yapan biri değil. Hikâyenin başka bir versiyonu benden gelmedi” diyerek önceki iddialarını yalanladı.

SOSYAL MEDYADA ETKİSİNİ KAYBETTİ

Kısa sürede geniş yankı uyandıran iddialar, bu açıklamanın ardından etkisini kaybetti. Pulisic cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ RAHATLADI

Bu gelişme sonrası, Pulisic Dünya Kupası öncesi rahat bir nefes aldı. Özellikle Milan formasıyla başarılı bir sezon geçiren oyuncunun saha dışındaki tartışmalardan uzak kalması, ABD Milli Takımı performansına odaklanması açısından kritik önem taşıyor.