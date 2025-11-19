Millilerin muhtemel rakibi karıştı: Maç satmakla suçladılar

Millilerin muhtemel rakibi karıştı: Maç satmakla suçladılar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Romanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maç satmakla suçlandı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off turunda millilerimizin, yarı finaldeki rakibi Romanya'da kriz çıktı.

MAÇ SATMAKLA SUÇLANDI

Rumen basını, Romanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’yu maç satmak ve Securitate (Romanya'nın komünist rejim dönemindeki eski gizli polis teşkilatı) ile işbirliği yapmakla suçladı.

“KİMSE BENİ KOVAMAZ”

Son olarak, San Marino karşısında 7-1 galip gelen Romanya’da maç sonu konuşan Lucescu iddialara yanıt verdi.

Lucescu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Milli takıma çok önem verdim. Benim görevim ihtiyaç duyulduğunda orada olmak. Bir sınır var, aşılamayacak bir çizgi. Benim yaptığımı 2 bin yılda yapamazlar. Maçları Securitate'ye sattın diyorlar. Tek bir şey yaptım, Rumen futbolunun gelişimine odaklandım. Kimse beni kovamaz. Yapamazsam kendimi kovacağım

RAKİPLER BELLİ OLDU

Ay-yıldızlılar, play-off turu yarı final maçında Romanya ile kozlarını paylaşacak. Millilerimiz galip gelmesi halinde finalde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

