Millilerin muhtemel rakibi karıştı: Maç satmakla suçladılar

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off turunda millilerimizin, yarı finaldeki rakibi Romanya'da kriz çıktı.

Rumen basını, Romanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’yu maç satmak ve Securitate (Romanya'nın komünist rejim dönemindeki eski gizli polis teşkilatı) ile işbirliği yapmakla suçladı.

Son olarak, San Marino karşısında 7-1 galip gelen Romanya’da maç sonu konuşan Lucescu iddialara yanıt verdi.

Lucescu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Milli takıma çok önem verdim. Benim görevim ihtiyaç duyulduğunda orada olmak. Bir sınır var, aşılamayacak bir çizgi. Benim yaptığımı 2 bin yılda yapamazlar. Maçları Securitate'ye sattın diyorlar. Tek bir şey yaptım, Rumen futbolunun gelişimine odaklandım. Kimse beni kovamaz. Yapamazsam kendimi kovacağım