Millilerin gol sevinci 2 dakika sürebildi

Millilerin gol sevinci 2 dakika sürebildi
Yayınlanma:
Bulgaristan'a konuk olan millilerimiz, 11. dakikada Arda Güler'in golüyle öne geçti. Ancak ev sahibinin cevabı 2 dakika sonra Kirilov'dan geldi.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. Hafta maçında Türkiye A Milli Ftutbol Takımımız ile Bulgaristan kozlarını paylaşıyor. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken goller art arda geldi.

GOL SEVİNCİ SADECE 2 DAKİKA SÜRDÜ

İlk olarak karşılaşmanın 11. dakikasında millilerimiz, Arda Güler'in attığı golle öne geçti. Ancak sadece 2 dakika sonra ev sahibi ekip, Kirilov'un attığı golle beraberliği yakaladı.

ksdbfgbfg.jpg
Arda Güler perdeyi açtı

İLK 11'LER

Bulgaristan: Vutsov, Bozhinov, Hristov, Petrov, Tsenov, Kraev, Marin Petkov, Lukas Petkov, Chochev, Kirilov, Nikolov.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu

Galatasaray'a kriz sonrası müjdeli haberGalatasaray'a kriz sonrası müjdeli haber

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
Spor
Montella maça dakikalar kala açıkladı
Montella maça dakikalar kala açıkladı
İsrail'e Norveç'te büyük şok
İsrail'e Norveç'te büyük şok