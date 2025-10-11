Millilerin gol sevinci 2 dakika sürebildi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. Hafta maçında Türkiye A Milli Ftutbol Takımımız ile Bulgaristan kozlarını paylaşıyor. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken goller art arda geldi.

GOL SEVİNCİ SADECE 2 DAKİKA SÜRDÜ

İlk olarak karşılaşmanın 11. dakikasında millilerimiz, Arda Güler'in attığı golle öne geçti. Ancak sadece 2 dakika sonra ev sahibi ekip, Kirilov'un attığı golle beraberliği yakaladı.

Arda Güler perdeyi açtı

İLK 11'LER

Bulgaristan: Vutsov, Bozhinov, Hristov, Petrov, Tsenov, Kraev, Marin Petkov, Lukas Petkov, Chochev, Kirilov, Nikolov.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu

