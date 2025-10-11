Millilerin gol sevinci 2 dakika sürebildi
Yayınlanma:
Bulgaristan'a konuk olan millilerimiz, 11. dakikada Arda Güler'in golüyle öne geçti. Ancak ev sahibinin cevabı 2 dakika sonra Kirilov'dan geldi.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. Hafta maçında Türkiye A Milli Ftutbol Takımımız ile Bulgaristan kozlarını paylaşıyor. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken goller art arda geldi.
GOL SEVİNCİ SADECE 2 DAKİKA SÜRDÜ
İlk olarak karşılaşmanın 11. dakikasında millilerimiz, Arda Güler'in attığı golle öne geçti. Ancak sadece 2 dakika sonra ev sahibi ekip, Kirilov'un attığı golle beraberliği yakaladı.
İLK 11'LER
Bulgaristan: Vutsov, Bozhinov, Hristov, Petrov, Tsenov, Kraev, Marin Petkov, Lukas Petkov, Chochev, Kirilov, Nikolov.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu