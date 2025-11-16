Millilerden Gence'de 2 madalya

Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen organizasyon, final yarışmalarıyla tamamlandı.

AVRUPA 2.'Sİ OLDU

Ayşe Begüm Onbaşı, 2021'de dünya şampiyonluğuna ulaştığı tek kadınlar kategorisinde 20.000 puanla bu kez Avrupa 2'ncisi oldu.

BRONZ MADALYA GELDİ

Çiftler finalinde de yarışan Ayşe Begüm, Can Derviş ile beraber 19.350 puan toplayarak bronz madalya elde etti.

Trio finalinde Türkiye'yi temsil eden Ömür Günay, Okay Arsan ve Göktürk Balcı ise 18.450 puanla şampiyonayı 7. bitirdi.