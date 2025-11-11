Milliler Tokyo'ya 186 kişiyle çıkarma yapacak

Türkiye, işitme engelli sporcuların en büyük uluslararası organizasyonu olan 25’inci Deaflympics Oyunları’na, 18 branşta toplam 186 sporcuyla tarihinin en geniş ve en güçlü kafilesiyle katılacak.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 15–26 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 25’inci Deaflympics Oyunları’nda Türkiye, 18 branşta toplam 186 sporcuyla temsil edilecek.

Ay - Yıldızlı ekip; futbol, hentbol, atletizm, yüzme, güreş, karate, bisiklet, tekvando, basketbol, voleybol, judo, oryantiring, bowling, tenis, masa tenisi, golf, atıcılık ve badminton branşlarında madalya mücadelesi verecek.

BAŞKAN GÖZEL: TOKYO’DA YENİ BİR TARİH YAZMAYA GİDİYORUZ”

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Deaflympics’in önemine vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

Deaflympics sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda azmin, dayanışmanın ve engelleri aşmanın simgesidir.
Sporcularımız bu bilinçle sahaya çıkacak ve ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Sizler bizim için çok değerlisiniz.
Devlet olarak, bakanlık olarak ve federasyon olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonrası artık hasat zamanı; emeklerin karşılığını alma zamanı. Sizlere güveniyoruz.
Tokyo’da Allah’ın izniyle en iyisini yapacaksınız.
Aynı birlik ruhuyla, aynı inançla olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok.
Japonya’da en iyi performansı ortaya koyarak elde edeceğimiz madalyaları ülkemize, devletimize ve milletimize armağan edeceğiz.

Tokyo 2025 Deaflympics hazırlık sürecinin tamamlandığını ifade eden Gözel, “Artık her şey hazır, her şey tamam. Tek bir hedefimiz var. Tokyo’da yeni bir tarih yazmaya gidiyoruz” diye konuştu.

