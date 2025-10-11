Milliler çok rahat kazandı: Bulgaristan karşısında tarihi galibiyet

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. Hafta maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda Bulgaristan ile karşılaştı.

BULGARİSTAN'DA TARİHİ FARK

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan mücadelede Ay-yıldızlılar rakibini 6-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Millilerimize galibiyeti getiren golleri 11’de Arda Güler, 49’da Popov, 51 ve 56’da Kenan Yıldız, 65’te Zeki Çelik, 90+3'te ise İrfan Can Kahveci kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 13’te Kirilov’dan geldi.

PUAN DURUMU

Bu galibiyet ile birlikte puanını 6’ya çıkaran Türkiye, 2. sırada yer aldı. Puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada kaldı.