Milli takımın Bulgaristan maçı biletleri çıkıyor

Milli takımın Bulgaristan maçı biletleri çıkıyor
Yayınlanma:
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri yarın genel satışa çıkacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak maçın biletleri yarın 13.00'te satışa çıkacak.

Karşılaşmanın misafir tribün biletleri bin 750 liradan satılacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan alabilecek.

A Milli Futbol Takımı dünyada kaçıncı sırada: FIFA açıkladıA Milli Futbol Takımı dünyada kaçıncı sırada: FIFA açıkladı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Spor
Sadettin Saran başkan seçildi: Tedesco'nun başına gelecekleri açıkladı
Sadettin Saran başkan seçildi: Tedesco'nun başına gelecekleri açıkladı
Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un kaderi aynı oldu: Fenerbahçe için neler yapmadılar ki
Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un kaderi aynı oldu: Fenerbahçe için neler yapmadılar ki
Fenerbahçe’de seçim soruşturması başlatıldı
Fenerbahçe’de seçim soruşturması başlatıldı