A Milli Futbol Takımı dünyada kaçıncı sırada: FIFA açıkladı

A Milli Futbol Takımı dünyada kaçıncı sırada: FIFA açıkladı
Yayınlanma:
FIFA, milli takımların dünya sıralamasını duyurdu. Zirveye İspanya yerleşirken, Fransa ikinci, Arjantin ise üçüncü oldu.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1555 puanla 27. sırada yer aldı.

A Milli Takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1875 puanla zirveye yerleşirken, Fransa 1870 puanla ikinci sıraya yükseldi. İlk sırada yer alan Arjantin ise üçüncü sıraya geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Ekim 2025'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 İspanya 1875 +1

2 Fransa 1870 +1

3 Arjantin 1870 -2

4 İngiltere 1820 -

5 Portekiz 1779 +1

6 Brezilya 1761 -1

7 Hollanda 1754 -

8 Belçika 1739 -

9 Hırvatistan 1714 +1

10 İtalya 1710 +1

A Milli Takım'da neler oldu? Hacıosmanoğlu'nun Montella'ya yaptığı teklifA Milli Takım'da neler oldu? Hacıosmanoğlu'nun Montella'ya yaptığı teklif

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Spor
Fenerbahçe kongresini kazanacak ismi şimdiden açıkladı: "Hayırlı olsun" diyerek anlattı
Fenerbahçe kongresini kazanacak ismi şimdiden açıkladı: "Hayırlı olsun" diyerek anlattı
Frankfurt maçı öncesi dikkat çeken sözler: Galatasaray sıfır çeker
Frankfurt maçı öncesi dikkat çeken sözler: Galatasaray sıfır çeker