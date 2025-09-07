Milli takımda sakatlık: Kadroya alınmadı

Yayınlanma:
A Milli Takım'da Kaan Ayhan, sakatlığından dolayı İspanya ile oynanacak maçın kadrosundan çıkartıldı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.

Türkiye'de İspanya maçı öncesi sakatlık yaşandı.

KAAN AYHAN KADRODAN ÇIKARILDI

Kaan Ayhan, sakatlığından dolayı İspanya maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Yapılan açıklamada, ''A Milli Takım oyuncumuz Kaan Ayhan, kasığındaki sakatlık nedeniyle bugünkü İspanya maçının kadrosunda yer almamıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Türkiye-İspanya maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

İspanya: Unai Simon, Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Nico Williams, Oyarzabal

Kaynak:Haber Merkezi / AA

