Milli takımda sakatlık alarmı: 3 isim idmanda yok

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda İspanya ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına başladı.

A Milli Takım'dan 2 gollü galibiyet: Bursa'da Bulgaristan'ı yıktı

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı.

YENİLENME ÇALIŞMASI

Çalışma ısınma hareketleriyle başlarken, pas ve taktik organizasyonlarıyla devam etti, dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Bulgaristan maçında ilk 11’de görev alan oyuncular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

3 FUTBOLCU İDMANDA YOK!

Ancak üç isim idmanda yer almadı. Bulgaristan karşılaşmasında sol kasığından sakatlanan Kaan Ayhan, ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu antrenmana çıkmadı. Üç futbolcunun medikal değerlendirmesi sürüyor.

HACIOSMANOĞLU DA İZLEDİ

İdmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyesi Esma Ersin de takip etti.

Milli takım, 17 Kasım Pazartesi günü yapacağı son antrenmanın ardından Sevilla’ya hareket edecek ve 18 Kasım Salı günü İspanya ile deplasmanda karşılaşacak.