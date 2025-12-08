Milli Takım Suudi Arabistan'a yola çıktı: Atatürk'ün yolundayız

Türk eSporu için heyecan dorukta! eMillî Takımımız, 10-13 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilecek FIFAe Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil etmek üzere yola çıktı. FIFA tarafından organize edilen turnuvada Ay-Yıldızlılar, hem eFootball Konsol hem de eFootball Mobil kategorilerinde mücadele edecek.

eMillî Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay, turnuva öncesi yaptığı açıklamada hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu ve Atatürk vurgusu yaptı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda ülkemizi Ay-Yıldızlı formayla temsil etmek bizim için büyük bir onur. Zorlu rakiplerle karşılaşacağız ama güçlü bir takıma sahibiz. Hedefimiz, milletimizi gururla temsil ederek başarılı sonuçlarla ülkemize dönmek.”

Milli Takım Suudi Arabistan yolcusu

KADRODA 3 SPORCU VAR

eFootball Konsol: Mücahit Sevimli, Arda Yıldız

eFootball Mobil: Mehmet Semih Varlı

Takım, Teknik Direktör Yardımcısı Kerem Korkmaz ve İdari Sorumlu Miraç Berk Yağbasanlar’ın gözetiminde sahaya çıkacak.

Konsol Turnuvası:

A Grubu Mücadeleleri

Türkiye, 10-11 Aralık’ta Brezilya, İtalya, Şili, Suudi Arabistan ve Tayland ile karşılaşacak. 6 takımlı grupta ilk 4 sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek.

Maç Programı (Konsol):

10 Aralık Çarşamba: Suudi Arabistan, Şili, İtalya, Tayland, Brezilya

11 Aralık Perşembe: Suudi Arabistan, Şili, İtalya, Tayland, Brezilya

Mobil Turnuvası: B Grubu Heyecanı

Mobil kategoride ise eMillîlerimiz Fas, Kolombiya, Hindistan, Japonya ve Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. Burada da ilk 4 sıradaki takımlar son 8’e kalacak.

Maç Programı (Mobil):

10 Aralık Çarşamba: Yunanistan, Kolombiya, Hindistan, Fas, Japonya

11 Aralık Perşembe: Yunanistan, Kolombiya, Hindistan, Fas, Japonya

Ay-Yıldızlı eMillîlerimiz, Riyad’da düzenlenecek FIFAe Dünya Kupası’nda hem konsol hem mobil oyunlarda ülkemizi temsil ederek Türk eSporu adına tarihi bir mücadeleye çıkacak.