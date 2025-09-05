Milli takım Portekiz'e yenildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

U16 Millî Takımımız, Danimarka'da düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın ikinci maçında Portekiz'e 1-0 mağlup oldu. Kolding şehrinde bulunan Middelfart Stadium'da oynanan mücadelede Portekiz'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada Jose Garrafa kaydetti.

Ay-Yıldızlılar, turnuvanın son maçını 7 Eylül Pazar günü Romanya ile oynayacak.

U16 Millî Takımımız Uluslararası Dörtlü Turnuva'da Portekiz, Danimarka ve Romanya ile mücadele ediyor. Turnuva hazırlıkları kapsamında 28 oyuncu ile toplanan Millî Takımımız, Danimarka'da 22 oyuncu ile bulunuyor.

Stat: Middelfart Stadium

Hakemler: Frederik Svendsen, Martin Jensen, Morten Jepsen, Nanna Andersen

Portekiz: Tiago Amorim, Leonardo Damiao, Salvador Ribeiro (Dk.92 Benjamin Semedo), Reisson Batista (Dk.63 Tomas Pedrosa), Samuel Tavares, Antonio Santos, Joao Silva (Dk.56 Victor Bastianele), Gonçalo Santos (Dk.63 Diego Farinha), Jose Garrafa (Dk.92 Tiago Freitas), Emiliano Cassama (Dk.63 Carlos Moita), Martim Gomes (Dk.56 Martim Ribeiro)

Türkiye: Eren Topaloğlu, Ercan Tuncel (Dk.68 Yağız Baran Kaya), Rıdvan Harman (Dk.53 Aras Çelik), Kartal Yılmaz, Metehan Eksiner (Dk.68 Efe Pırasoğlu), Salih Yuşa Canım, Muhammed Esad Deniz (Dk.68 Yağız Karabulut), Efe Kırcı (Dk.46 Haktan Yılmaz), Yiğit Kabaktaş (Dk.68 Eyüp Çetinkaya), Cengiz Saidoğlu (Dk.46 Arda Karaömer), Yusuf Sivaslıoğlu

U16 Millî Takımımızın Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Ege Şalcı (Fenerbahçe A.Ş.), Eren Topaloğlu (Galatasaray A.Ş.), Yiğit Baynazoğlu (Özbelsan Sivasspor)

Defans: Haktan Yılmaz (Fenerbahçe A.Ş.), Rıdvan Harman (Fenerbahçe A.Ş.), Ercan Tuncel (Fenerbahçe A.Ş.), Efe Kırcı (Beşiktaş A.Ş.), Yağız Baran Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Sivaslıoğlu (Galatasaray A.Ş.), Aras Çelik (Zecorner Kayserispor), Mert Çetin (1. FC Nürnberg)

Orta Saha: Eyüp Çetinkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Yiğit Kabaktaş (Beşiktaş A.Ş.), Yağız Karabulut (Beşiktaş A.Ş.), Kartal Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Cengiz Saidoğlu (Hesap.com Antalyaspor), Metehan Eksiner (1. FC Nürnberg), Salih Yuşa Canım (MSV Duisburg FC), Burak Görgin (Galatasaray A.Ş.)

Forvet: Efe Pırasoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Arda Karaömer (Galatasaray A.Ş.), Muhammed Esad Deniz (AFC Ajax)

Tenik Direktör: Güngör Öztürk