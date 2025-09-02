Milli takım Karaman'a gidecek

Yayınlanma:
Karaman'da yapılan tekerlekli paten pistinde sporcular uluslararası yarışlara hazırlanacak.

Karaman'da yapımı tamamlanan uluslararası standartlardaki tekerlekli paten pistinde sporcular, büyük organizasyonlara hazırlanacak.

Karaman Valiliği koordinesinde, Karaman İl Özel İdaresi ve Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle Merkez Spor Salonu Yerleşkesi'nde yapılan pist, uluslararası standartlara sahip.

Türkiye Kaykay Federasyonu Tekerlekli Paten Asbaşkanı Fatih Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası'nı 28-31 Ağustos'ta Karaman'daki pistte gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Pistin tekerlekli paten branşına büyük katkı sağlayacağını anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

Ülkemizde yapılan ilk tekerlekli paten pistinde şampiyona gerçekleştirildi. Bizim branşımızda olağanüstü bir yatırım yapıldı.
Yani ülkemize gelecek için en büyük başarıyı, tarihi adımı Karaman attı.
Buradaki pist ülkemizin dört bir yanında yapılacak, inşa edilecek yatırımlara öncü olacak. Bu pistin milli takımımıza, ülkemize çok büyük faydası olacak.

karaman.jpg

Kamplarımızı profesyonel pistte yapacağız. Pazarlardan, yollardan, motosiklet pistlerinden kurtulduk. Buranın çıtamızı çok üst seviyeye çıkaracağını düşünüyorum.
Artık uluslararası yarışlara gittiğimizde acemilik çekmeyeceğiz çünkü pist farklılığı ortadan kaldırılmış oldu. Avrupa'da, dünyada iyi dereceler çıkarmaya çalışacağız.

"Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak için çaba gösteriyorlar"

Fatih Yüksel, tekerlekli paten branşında 800'e yakın lisanslı sporcu olduğunu dile getirdi.

Tekerlekli paten branşında sporcu ve kulüp sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Yüksel, sözlerini şöyle tamamladı:

Ülkemizde tesisleşme çoğaldı, spor kulüpleri bilinçlendi. 81 ilde temsilcilerimiz aktif şekilde çalışıyor.
Önceki dönemlerde yarışmalar daha az katılımlı ve milli takım seviyesinde olmadığı için sporcularda, kulüplerde bir hedef eksikliği oluyordu.
Şimdi milli takıma girmeyi hedefliyorlar. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak için çaba gösteriyorlar.
Daha güçlü bir federasyon, daha güçlü kulüpler ve daha güçlü sporcular oluştu. Hedefimiz ilk önce Avrupa'da iyi bir kürsü almak. Sonra dünyada ülkemizi en iyi yerde temsil etmek.
Hem kaykay, hem tekerlekli patende buradayız ve başarılıyız demek istiyoruz.

