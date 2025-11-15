Milli takım bir maçta 63 gol attı ve yarı finale yükseldi

Yayınlanma:
6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, oyunlardaki ikinci maçında Maldivler'i 63-13 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ikinci maçında Maldivler'i 63-13 gibi çok farklı bir şekilde mağlup etti.

Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'nde oynanan maçta ilk yarıyı da 29-6'lık skorla açık ara üstün geçen milli takım, karşılaşmayı da 63-13 kazandı.

SIRADAKİ RAKİP GİNE

Oyunların son şampiyonu ünvanıyla organizasyona katılan ve Riyad'da grup maçlarında 2'de 2 yapan A Milli Kadın Hentbol Takımı, A Grubu'nda Maldivler'in yanı sıra İran ve Gine ile birlikte yer alıyor.

Filenin Sultanları şampiyon olduFilenin Sultanları şampiyon oldu

Grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yarı finale yükseleceği organizasyonda ay-yıldızlı takım, yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Milli takım, grupta son ve üçüncü maçını Gine ile 17 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de oynayacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

