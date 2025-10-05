Milli takım Avrupa şampiyonu oldu

Milli takım Avrupa şampiyonu oldu
Yayınlanma:
2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası’nda Erkek Goalball Milli Takımı, finalde son Avrupa şampiyonu ve Paralimpik ikincisi Ukrayna’yı 4-3 yenerek 10 yıl aradan sonra yeniden Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Erkek Goalball Milli Takımı, 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası finalinde Ukrayna’ya karşı mücadele etti.

Başantrenör Gökhan İnce yönetiminde Ebubekir Sıddık Kara, Hüseyin Alkan ve Burak Korkmaz üçlüsüyle sahaya çıkan ay-yıldızlılar, güçlü savunma ve kararlı oyunuyla tarihi bir zafere imza atarak Avrupa’da şampiyonluğa ulaştı.

millitakim.jpg
Avrupa Şampiyonu olan Erkek Goalball Milli Takımımız

‘ZAFER 10 YIL SONRA GELDİ’

Maçın başında 1-0 geriye düşen milliler, Ebubekir Sıddık Kara’nın golleriyle önce eşitliği yakaladı, ardından öne geçti. İlk yarıyı 2-1 üstün kapatan milliler, 2’nci yarıda farkı 4-1’e kadar çıkardı. Son dakikalarda baskısını artıran Ukrayna skoru 4-3’e getirse de ay-yıldızlı ekip sahadan galip ayrıldı.

Şota Arveladze memnun kalmadıŞota Arveladze memnun kalmadı

En son 2015 yılında Avrupa şampiyonluğunu kazanan Erkek Goalball Milli Takımı, 10 yıl aradan sonra bir kez daha altın madalyaya uzanarak Türk spor tarihine unutulmaz bir sayfa ekledi.

‘UKRAYNA ENGELİNİ AŞTI’

Erkek Goalball Milli Takımı’nın son yıllarda Avrupa sahnesinde en büyük rakibi haline gelen Ukrayna, geçmişte kritik eşleşmelerde üstünlük sağlamıştı. Ukrayna, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Türkiye’yi 3-1 mağlup etmiş, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Türkiye’yi 4-1’lik skorla geçerek finale yükselmişti.

2022 Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finalde millileri 6-5’le geçen Ukrayna, 2023’te ise Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

