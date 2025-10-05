Şota Arveladze memnun kalmadı

Şota Arveladze memnun kalmadı
Süper Lig'de Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, maçın ardından açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, sonuçtan memnun olmadığını ifade etti.

Süper Lig'in 8. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, sonuçtan memnun olmadıklarını söyledi.

ŞOTA ARVELADZE MEMNUN KALMADI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Arveladze, "İçeride oynanan maçlarda kazanmak çok önemlidir ama bu sefer kazanamadık. Değişik iki devre oldu. İlk yarıda hareketsiz, topu geri oynayan, daha yavaş oynayan bir Kasımpaşa vardı. İkinci yarı daha aktif, hareketli oynadık, pozisyonlara girdik.

Bir tane pozisyon verdik. Maçı çevirebilirdik. Sonuç 1-1 ama mutlu değiliz. Daha fazlasını bekliyorduk. 0-1'den sonra dönmek, pozisyona girmek çok önemlidir. Umarım iyi bir ara geçirir ve lige döneriz." diye konuştu.

Arveladze, ağır bir sakatlık geçiren Haris Hajradinovic için "Haris'i kaybetmek zor bir meseledir. Ona geçmiş olsun demek isterim." ifadelerini kullandı.

