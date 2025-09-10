Milli takım 4 golle kazandı
Türkiye A Milli Plaj Futbolu Milli Takımı, A Ligi Play-Out ikinci maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.
Türkiye A Milli Plaj Futbolu Milli Takımı, Gürcistan'ı ile İtalya'nın Viareggio şehrinde karşı karşıya geldi.
MİLLİ TAKIM YARIN LETONYA KARŞISINA ÇIKACAK
Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz müsabakayı Serkan Banazlı, Cengizhan Küser, Hüseyin Özdem ve Tarık Özdemir'in golleriyle 4-1 kazandı.
Ay-yıldızlılar, yarın saat 10.15'te A Ligi'nde devam edebilmek için Letonya karşısına çıkacak.
İLK İKİ SIRA A LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK
Play-Out grubunda ilk iki sırayı alan takımlar A Ligi'nde, son iki sırayı alan takımlar B Ligi'nde mücadelelerine devam edecek.
A Milli Plaj Futbolu Milli Takımın Letonya maçından umutlu olduğu ifade ediliyor.