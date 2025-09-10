Milli takım 4 golle kazandı

Türkiye A Milli Plaj Futbolu Milli Takımı, Gürcistan'ı ile İtalya'nın Viareggio şehrinde karşı karşıya geldi.

MİLLİ TAKIM YARIN LETONYA KARŞISINA ÇIKACAK

Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz müsabakayı Serkan Banazlı, Cengizhan Küser, Hüseyin Özdem ve Tarık Özdemir'in golleriyle 4-1 kazandı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 10.15'te A Ligi'nde devam edebilmek için Letonya karşısına çıkacak.

İLK İKİ SIRA A LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Play-Out grubunda ilk iki sırayı alan takımlar A Ligi'nde, son iki sırayı alan takımlar B Ligi'nde mücadelelerine devam edecek.

A Milli Plaj Futbolu Milli Takımın Letonya maçından umutlu olduğu ifade ediliyor.