Milli takım 4 golle kazandı
Yayınlanma:
Türkiye A Milli Plaj Futbolu Milli Takımı, A Ligi Play-Out ikinci maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.

Türkiye A Milli Plaj Futbolu Milli Takımı, Gürcistan'ı ile İtalya'nın Viareggio şehrinde karşı karşıya geldi.

MİLLİ TAKIM YARIN LETONYA KARŞISINA ÇIKACAK

Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz müsabakayı Serkan Banazlı, Cengizhan Küser, Hüseyin Özdem ve Tarık Özdemir'in golleriyle 4-1 kazandı.milli-takim.jpg

Ay-yıldızlılar, yarın saat 10.15'te A Ligi'nde devam edebilmek için Letonya karşısına çıkacak.

İLK İKİ SIRA A LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Play-Out grubunda ilk iki sırayı alan takımlar A Ligi'nde, son iki sırayı alan takımlar B Ligi'nde mücadelelerine devam edecek.

plaj-futbolu.jpg

A Milli Plaj Futbolu Milli Takımın Letonya maçından umutlu olduğu ifade ediliyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

