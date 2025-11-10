Milli takım 3-0 kazandı

Erkek Milli Voleybol Takımı Bahyren'i 3-0 mağlup etti.

Erkek Milli Voleybol Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3. galibiyetini Bahreyn karşısında aldı.

Millilerimiz, organizasyondaki dördüncü maçında Bahyren'i set vermeden geçti.

Ay Yıldızlı ekip setleri 25-22, 34-32 ve 25-22 önde tamamladı.

SIRADAKİ RAKİP SUUDİ ARABİSTAN

Filenin Sultanları ezdi geçti: 2'de 2 yaptıFilenin Sultanları ezdi geçti: 2'de 2 yaptı

Erkek Milli Takımımız, beşinci maçında 11 Kasım Salı günü saat 19.00'da Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Milli takımımızın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Çad, İran ve Bahreyn'in katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

