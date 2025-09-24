Milli maçın yayınlanacağı kanal değişti

2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Filenin Efeleri, bugün Polonya karşısında sahaya çıkıyor. Türkiye’nin voleybol gururu, saat 14:50’de başlayacak mücadelede yarı final bileti için ter dökecek.

Karşılaşmanın yayın kanalı ise son anda değişti: Maç TRT Spor Yıldız yerine TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TARİHİ EŞLEŞME

Turnuvada ilk kez çeyrek finale yükselen Türkiye, dünya sıralamasında zirvede yer alan Polonya ile karşı karşıya gelecek. Polonya, 403.12 puanla birinci sırada yer alırken Türkiye 233.04 puanla 14. basamakta bulunuyor. Millilerimiz, bu zorlu rakibi geçmesi halinde yarı finalde İtalya–Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk kez çeyrek finaldeyiz

Polonya Erkek Voleybol Takımı, uluslararası arenada önemli başarılar elde etti:

Olimpiyat Oyunları: 1 altın, 1 gümüş

Dünya Şampiyonası: 3 altın, 2 gümüş

Dünya Kupası: 3 gümüş, 1 bronz

Dünya Ligi: 1 altın, 1 bronz

Milletler Ligi: 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz

Avrupa Şampiyonası: 2 altın, 4 gümüş, 4 bronz

Filenin Efeleri, genç ve dinamik kadrosuyla sahaya çıkacak:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu