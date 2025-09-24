Milli maçın yayınlanacağı kanal değişti
2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Filenin Efeleri, bugün Polonya karşısında sahaya çıkıyor. Türkiye’nin voleybol gururu, saat 14:50’de başlayacak mücadelede yarı final bileti için ter dökecek.
Karşılaşmanın yayın kanalı ise son anda değişti: Maç TRT Spor Yıldız yerine TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TARİHİ EŞLEŞME
Turnuvada ilk kez çeyrek finale yükselen Türkiye, dünya sıralamasında zirvede yer alan Polonya ile karşı karşıya gelecek. Polonya, 403.12 puanla birinci sırada yer alırken Türkiye 233.04 puanla 14. basamakta bulunuyor. Millilerimiz, bu zorlu rakibi geçmesi halinde yarı finalde İtalya–Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Polonya Erkek Voleybol Takımı, uluslararası arenada önemli başarılar elde etti:
Olimpiyat Oyunları: 1 altın, 1 gümüş
Dünya Şampiyonası: 3 altın, 2 gümüş
Dünya Kupası: 3 gümüş, 1 bronz
Dünya Ligi: 1 altın, 1 bronz
Milletler Ligi: 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz
Avrupa Şampiyonası: 2 altın, 4 gümüş, 4 bronz
Filenin Efeleri, genç ve dinamik kadrosuyla sahaya çıkacak:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu