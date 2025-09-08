Milli maçın biletleri ücretsiz oldu

Yayınlanma:
Türkiye Hırvatistan maçı öncesi futbolseverlere müjdeli haber geldi.

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde heyecan başlıyor.

Ümit Milli Futbol Takımı, H Grubu’ndaki ilk sınavında yarın Trabzon’da Hırvatistan’ı ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, genç millilerin bu önemli mücadelesini tribünden takip etmek isteyen futbolseverler için biletlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

MAÇ TRABZON'DA

Karşılaşma, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 20.00’de başlayacak. Taraftarlar, ücretsiz biletleriniwww.passo.com.tr adresinden veya Passo Mobil Uygulama üzerinden temin edebilecek. Maç günü stat gişeleri de açık olacak, böylece son dakika gelen taraftarlar da tribünlerde yerini alabilecek.

DESTEK ÖNEMLİ

Ümit Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası yolculuğunda moral ve motivasyon açısından tribün desteği büyük önem taşıyor. TFF’nin bu jesti, genç oyunculara destek vermek isteyen futbolseverler için önemli bir fırsat sunuyor. Trabzonlu taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, aynı zamanda genç yeteneklerin vitrine çıkacağı bir platform olacak.

