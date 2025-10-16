Milli maçın biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı maçın misafir takım tribün biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacağı müsabakanın misafir takım tribün bilet satış organizasyonu ev sahibi federasyon tarafından gerçekleştirilecektir.

KRALİYET FEDERASYONU YAPACAK

Misafir tribün biletleri bugünden itibaren satışa çıkarılmıştır. Müsabakanın tüm bilet satış organizasyonunu İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) gerçekleştirme olup, yaşanabilecek olumsuz durumlarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, ekli link üzerinden bilet satın alabilecekler. Misafir tribün taraftarları için bilet satış sayfasına erişim kodu CAR181125 olarak belirlenmiştir.

Yoğun talep sebebiyle mağduriyet yaşanmaması için maç biletlerinin hızlıca temin edilmesinin önemini hatırlatırız."