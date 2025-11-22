Milli futbolcudan Portekizli sevgilisine Azer Bülbül'lü teklif

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’de forma giyen Bertuğ Yıldırım, dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Bir süredir Portekizli model Oriana Gomes ile birlikte olan milli futbolcu, sevgilisinin doğum günü için boğazda bir parti düzenledi.

AZER BÜLBÜL ŞARKISIYLA EVLENME TEKLİF ETTİ

Bertuğ Yıldırım, parti sırasında hayranı olduğu Azer Bülbül’ün şarkısını açtırarak evlenme teklifi etti. Oriana Gomes’in cevabı evet olurken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

“UMUYORUM Kİ EVLENECEĞİM KİŞİ BERTUĞ OLUR”

Bertuğ Yıldırım daha öncesinde sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile aşk yaşıyordu. Parmağında yüzük olmasıyla ilgili olarak Ala Tokel, "Bu aileler arasında yapılmış bir şey değil. Biz aramızda sevgimizin simgesi olarak yüzük taktık. Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur. İnşallah. Şu an her şey harika gidiyor. Yurt dışında hangi takıma giderse ben de yanında gitmeyi düşünüyorum" demişti.