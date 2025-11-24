Milano derbisinde Hakan Çalhanoğlu krizi: Pahalıya mâl oldu

Serie A'nın 12. haftasında oynanan Milano derbisinde Milan, Inter'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü Christian Pulisic'ten gelirken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Bu sonuçla birlikte Inter potansiyel liderlikten bir anda dördüncü sıraya geriledi.

PULISIC MILAN’I ZAFERE TAŞIDI

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milano'nun iki devi Inter ile Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Derbinin tek golü 54. dakikada Christian Pulisic'ten geldi.

ÇALHANOĞLU PENALTI KAÇIRDI INTER MAĞLUP OLDU

Maçın 73. dakikasında Inter penaltı kazanırken, Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunu Milan kalecisi Mike Maignan kurtardı. Karşılaşma 1-0'lık Milan üstünlüğüyle sona erdi.

LİDERLİĞİ KAPTIRDILAR

Bu sonuçla birlikte Roma 27 puanla liderliğe yükselirken, Milan 25 puanla ikinci sıraya yerleşti. Inter ise 24 puanla dördüncülüğe geriledi. Aynı hafta oynanan diğer maçta Roma, Cremonese'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.