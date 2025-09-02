Merrell Belgrad Ultra 2025'e yoğun katılım

Merrell Belgrad Ultra 2025'e yoğun katılım
İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 5-6 Eylül tarihlerinde yapılacak Merrell Belgrad Ultra 2025, bu yıl 4 bin sporseveri ağırlayacak.

SPX sponsorluğunda gerçekleşen ve katılımcı sayısını üç yılda üç katına çıkartarak Türkiye'nin en büyük patika koşusu olan Merrell Belgrad Ultra, deneyimli koşucuları ve sporu yeni yaşam biçimi haline getirenleri beş farklı parkurda "Herkes için doğa ve spor" sloganıyla buluşturacak.

Patika koşusu; müzik, dans ve çeşitli spor aktiviteleriyle zenginleşen bir açık hava festivaline dönüşecek.

Türkiye'nin en büyük patika koşusu olan etkinliğin detayları SPX CEO'su (Üst yönetici) Barış Andırınlı, Anadolu Sigorta Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Müdürü Elif Banu Kocaoğlu, Boğaziçi Yönetim Genel Müdürü Sema Akça Oflas, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk, Multisport Partner İlişkileri Direktörü Bünyamin Aysoy ve Romatem Sağlık Grubu Operasyonel Direktörü Sinem Çamur'un katılımıyla gerçekleşen lansmanda aktarıldı.

SPX CEO'su Barış Andırınlı, Merrell Belgrad Ultra'nın insanları aktif yaşam tarzına teşvik ettiğini belirterek, "Katılımcı sayısının üç yılda bin 200'den 4 bine yükselerek Türkiye'nin en büyük patika koşusu haline gelen etkinliğimiz, her yaştan ve her seviyeden sporsevere doğanın içinde unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sloganımız 'Herkes için doğa ve spor'. Katılımcılar sadece parkurlarda mücadele etmiyor; doğa ile bütünleşiyor ve şehir hayatının temposundan uzaklaşarak kendilerini tazeliyor. SPX olarak, böylesine anlamlı ve etkileyici bir organizasyonun ana sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz." diye konuştu.

BEŞ FARKLI PARKURDA SINIRSIZ HEYECAN

Merrell Belgrad Ultra 2025; Team Race 5K, Fun Run 5K, Belgrad Anadolu Sigorta Trail 15K, Belgrad Toyota Trail 30K ve Belgrad Ultra 60K olmak üzere beş farklı parkur seçeneğiyle koşuseverleri meydan okumaya davet ediyor.

Bu yıl Merrell Belgrad Ultra 2025’te çocuklar için de özel bir koşu düzenlenecek. Minikleri spora teşvik etmeyi amaçlayan çocuk koşusuna katılım ücretsiz olacak. Yarışı tamamlayan tüm çocuklara anı madalyası verilirken kayıt sırasında özel tasarım yarış tişörtleri de dağıtılacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

