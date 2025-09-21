Max Verstappen Azerbaycan'ı salladı

Max Verstappen Azerbaycan'ı salladı
Yayınlanma:
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 17. etabı olan Azerbaycan Grand Prix’sinde birinci olan isim Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen yarış, 51 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 33 dakika 26 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, üst üste ikinci, sezonun ise dördüncü galibiyetini elde etti.

Can Uzun'un bonservisi dudak uçuklattıCan Uzun'un bonservisi dudak uçuklattı

Mercedes pilotu George Russell, Verstappen'in 14.609 saniye gerisinde ikinci, Williams sürücüsü Carlos Sainz ise liderin 19.199 saniye farkla arkasında üçüncü oldu.

Dün sıralama turunda kaza yapan şampiyona lideri McLaren pilotu Oscar Piastri, 5. virajda yaşadığı kaza sonucu ilk turda yarışa veda etti.

Sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'si 5 Ekim Pazar günü koşulacak.

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 299

3. Max Verstappen (Hollanda): 255

4. George Russell (Büyük Britanya): 212

5. Charles Leclerc (Monako): 165

- Takımlar

1. McLaren: 623

2. Mercedes: 290

3. Ferrari: 286

4. Red Bull Racing: 272

5. Williams: 101

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Spor
Victor Osimhen yıkıldı: Gelen haberler moralini alt üst etti
Victor Osimhen yıkıldı: Gelen haberler moralini alt üst etti
Federasyon açıkladı: Maç ertelendi
Federasyon açıkladı: Maç ertelendi
Ali Koç'un ilk hedefi sızdırıldı: Real Madridli futbolcu için girişimler başlamış bile
Ali Koç'un ilk hedefi sızdırıldı: Real Madridli futbolcu için girişimler başlamış bile