Mauro Icardi'nin yaptıklarına dayanamadı

Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Galatasaray – Beşiktaş maçının tartışmaları sürüyor. SporON Youtube kanalında konuşan Hasan Şaş, sarı-kırmızılılar için eleştirilerde bulundu.

“ÖBÜR TÜRLÜ OLMAZ”

Kadro tercihi için konuşan Hasan Şaş, "Galatasaray, Avrupa deplasmanında olsa Eren Elmalı- Jakobs ikilisi başımın tacı. Ama Galatasaray, Rams Park'ta maça çıkıyorsa, böyle iki tane sol bekle oynamaz, Galatasaray büyüklüğüne yakışmaz. Barış, Yunus, Sane, Sallai oynar. He deplasmandasındır, rakip kanat oyuncusu senin üzerine çöküyordur, onu anlarım ama öbür türlü olmaz” dedi.

Hasan Şaş'tan Icardi ve Sane eleştirisi

“GİTME KARDEŞİM”

Icardi ve Leroy Sane’ye yüklenen Hasan Şaş, "Icardi ve Leroy Sane… Biraz gayret etsinler, acaba dedirtmesinler. Biraz da tatile çıkmasınlar, antrenman yapsınlar, biraz da kendinden ödün versinler. İzin 4 gün mü? Gitme kardeşim. Kemerburgaz'da kal, antrenmanını yap” sözlerini sarf etti.