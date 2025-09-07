Mauro Icardi'nin aracı kaza yaptı
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin aracı zincirleme kazaya karıştı. Kaza anında Icardi'nin arabada olmadığı öğrenildi.
Galatasaray’da Victor Osimhen’in sakatlık haberi sonrası korkutan bir haber de Mauro Icardi’den geldi.
ARACI KAZAYA KARIŞTI
Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsünün aracının AVM önünde zincirleme bir kazaya karıştığı öğrenildi.
ARAÇTA DEĞİLDİ
Lüks aracın ön tarafında ciddi bir hasar oluşurken kaza anında Mauro Icardi’nin kaza anında araçta yer almadığı kaydedildi.
OSIMHEN’İN SAKATLIĞI SONRASI GÖZLER ONUN ÜSTÜNDE
Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray’da Victor Osimhen’in sakatlığı sonrası Mauro Icardi’den maçta forma giyme ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.
Oyuncunun fiziksel durumu nedeniyle maça ikinci yarı dahil olması bekleniyor.
MAÇIN GÜNÜ DEĞİŞEBİLİR
Eyüpspor – Galatasaray mücadelesi 14 Eylül Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Ancak maçın 13 Eylül Cumartesi gününe alınması gündemde.