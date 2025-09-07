Mauro Icardi'nin aracı kaza yaptı

Mauro Icardi'nin aracı kaza yaptı
Yayınlanma:
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin aracı zincirleme kazaya karıştı. Kaza anında Icardi'nin arabada olmadığı öğrenildi.

Galatasaray’da Victor Osimhen’in sakatlık haberi sonrası korkutan bir haber de Mauro Icardi’den geldi.

ARACI KAZAYA KARIŞTI

Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsünün aracının AVM önünde zincirleme bir kazaya karıştığı öğrenildi.

ARAÇTA DEĞİLDİ

Lüks aracın ön tarafında ciddi bir hasar oluşurken kaza anında Mauro Icardi’nin kaza anında araçta yer almadığı kaydedildi.

mauro-icardinin-arabasi.png
Mauro Icardi'nin arabası

OSIMHEN’İN SAKATLIĞI SONRASI GÖZLER ONUN ÜSTÜNDE

Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray’da Victor Osimhen’in sakatlığı sonrası Mauro Icardi’den maçta forma giyme ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.

Oyuncunun fiziksel durumu nedeniyle maça ikinci yarı dahil olması bekleniyor.

MAÇIN GÜNÜ DEĞİŞEBİLİR

Eyüpspor – Galatasaray mücadelesi 14 Eylül Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Ancak maçın 13 Eylül Cumartesi gününe alınması gündemde.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Spor
Volkan Demirel'den Aziz Yıldırım sürprizi
Volkan Demirel'den Aziz Yıldırım sürprizi
Ali Koç Mourinho'yu neden kovduğunu ilk kez açıkladı
Ali Koç Mourinho'yu neden kovduğunu ilk kez açıkladı