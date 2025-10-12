Mauro Icardi için sıraya girdiler

Mauro Icardi için sıraya girdiler
Yayınlanma:
Galatasaray ile henüz sözleşme yenilemeyen Mauro Icardi için Güney Amerika ekipleri sıraya girdi.

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi için sıcak günler yaşanıyor.

GÜNEY AMERİKA EKİPLERİ MAURO ICARDI’Yİ İSTİYOR

Meksika Ligi ekiplerinden Club America, Uruguay'dan Penarol ve Arjantin’den Estudiantes, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. 3 ekibin de oyuncu ile temasa geçtiği öğrenilirken Galatasaray ile sözleşme yenilenmemesi halinde teklifler iletilecek.

d34639797b0545e39fe78df2d3a15360.jpeg
Mauro Icardi için sıraya girdiler

DURSUN ÖZBEK ACELE ETMİYOR

Mauro Icardi’nin Galatasaray’da kalmak istediği bilinirken yönetim ise şimdilik bu fikre mesafeli bakıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi’ye dair yaptığı açıklamada "Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır” demişti.

Galatasaray şartları kabul etti: Barış Alper imzayı attıGalatasaray şartları kabul etti: Barış Alper imzayı attı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Spor
Fenerbahçe'de 6 futbolcuya kapı gözüktü
Fenerbahçe'de 6 futbolcuya kapı gözüktü
Sadettin Saran'ı bekleyen büyük krizi açıkladı
Sadettin Saran'ı bekleyen büyük krizi açıkladı