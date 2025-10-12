Mauro Icardi için sıraya girdiler

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi için sıcak günler yaşanıyor.

GÜNEY AMERİKA EKİPLERİ MAURO ICARDI’Yİ İSTİYOR

Meksika Ligi ekiplerinden Club America, Uruguay'dan Penarol ve Arjantin’den Estudiantes, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. 3 ekibin de oyuncu ile temasa geçtiği öğrenilirken Galatasaray ile sözleşme yenilenmemesi halinde teklifler iletilecek.

DURSUN ÖZBEK ACELE ETMİYOR

Mauro Icardi’nin Galatasaray’da kalmak istediği bilinirken yönetim ise şimdilik bu fikre mesafeli bakıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi’ye dair yaptığı açıklamada "Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır” demişti.

