Marcel Licka ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile olan birlikteliğini sonlandırdı. Kulüp, ayrılığı resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

“Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

İSTİKRARSIZ PERFORMANS

Marcel Licka, sezon başında göreve gelmiş ve takımın oyun sisteminde disiplinli bir yapı kurmaya çalışmıştı. Ancak alınan sonuçlar ve istikrarsız performans nedeniyle yönetimle yapılan görüşmeler sonucunda ayrılık kararı alındı.