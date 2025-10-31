Marcel Licka ile yollar ayrıldı

Yayınlanma:
Karagümrük'te Marcel Licka dönemi sona erdi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile olan birlikteliğini sonlandırdı. Kulüp, ayrılığı resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

“Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

İSTİKRARSIZ PERFORMANS

Marcel Licka, sezon başında göreve gelmiş ve takımın oyun sisteminde disiplinli bir yapı kurmaya çalışmıştı. Ancak alınan sonuçlar ve istikrarsız performans nedeniyle yönetimle yapılan görüşmeler sonucunda ayrılık kararı alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
TFF açıkladı: Dev finale Türkiye'den 2 aday var
Mourinho geleceğini açıkladı
