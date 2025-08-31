Manisa Basket Jayce Johnson'ı transfer etti

Manisa Basket Jayce Johnson'ı transfer etti
Yayınlanma:
Basketbol Süper Lig temsilcilerinden Manisa Basket, pivot Jayce Johnson ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Takımımız, pota altındaki gücünü artırmak için Amerikalı uzun forvet, pivot Jayce Johnson ile anlaşmaya vardı. 1997 doğumlu ve 2.13 metre boyundaki Johnson, kariyerine ABD’de Utah ve Marquette üniversitelerinde başladı.

Kolej yıllarında ribaunt gücü ve savunmadaki etkili performansıyla dikkat çeken oyuncu profesyonel kariyerinde Avrupa’nın çeşitli liglerinde forma giydi ve Romanya, İtalya liglerinde, özellikle boyalı alandaki hakimiyeti ve blok tehditleriyle yüksek perfomansına devam etti.

Geçtiğimiz sezon oynadığı takımda hem ribaund liderliği hem de pota altındaki sertliğiyle ön plana çıkan Johnson, aynı zamanda enerjisi ve mücadeleci karakteriyle de takımlarına büyük katkılar sağladı.

Manisa Basket formasıyla yeni bir sayfa açacak olan Jayce Johnson’ın, pota altında takımımıza güç ve derinlik katacağına inanıyoruz" denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

