Manchester United Altay Bayındır ve Onana kararını verdi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, 2026-2027 sezonu öncesi kaleci bölgesinde büyük bir değişime gitmeye hazırlanıyor. İngiltere’nin köklü takımı, hem Altay Bayındır hem de Onana ile yollarını ayıracak.

Manchester United’da yönetim, geçen yıl transfer edilen kaleci Senne Lemmens’in eldivenleri almasından sonra yedek kulübesindeki maliyeti düşürmek için harekete geçti.

Beklenen performansa ulaşamayan Andre Onana ve forma şansı bulmakta zorlanan milli kaleci Altay Bayındır ile yolların ayrılması bekleniyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre; Beşiktaş’ın Altay Bayındır için Manchester United’a resmi teklif yaptığı ancak Manchester United’ın transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala alternatifsiz kalma korkusu ile bu teklifi reddettiği belirtildi.

Altay Bayındır’ın düzenli oynamak istediği ve Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı bilinirken, bu transferde en güçlü adayın Beşiktaş olduğu aktarıldı.
Manchester United yönetiminin bu sefer daha esnek davranacağı ve Beşiktaş’ın uygun bir bonservis bedeli ile anlaşmayı bitirmesinin beklendiği yazıldı.

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Spor
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama