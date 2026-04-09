Manchester United’da yönetim, geçen yıl transfer edilen kaleci Senne Lemmens’in eldivenleri almasından sonra yedek kulübesindeki maliyeti düşürmek için harekete geçti.

ALTAY VE ONANA YOLCU

Beklenen performansa ulaşamayan Andre Onana ve forma şansı bulmakta zorlanan milli kaleci Altay Bayındır ile yolların ayrılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’I REDDETMİŞLERDİ

Daily Mail’de yer alan habere göre; Beşiktaş’ın Altay Bayındır için Manchester United’a resmi teklif yaptığı ancak Manchester United’ın transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala alternatifsiz kalma korkusu ile bu teklifi reddettiği belirtildi.

TÜRKİYE’YE SICAK BAKIYOR

Altay Bayındır’ın düzenli oynamak istediği ve Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı bilinirken, bu transferde en güçlü adayın Beşiktaş olduğu aktarıldı.

Manchester United yönetiminin bu sefer daha esnek davranacağı ve Beşiktaş’ın uygun bir bonservis bedeli ile anlaşmayı bitirmesinin beklendiği yazıldı.