Mağlubiyet sonrası Victor Osimhen'den olay istek: Kafaya koydu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union SG’ye tek golle mağlup olan Galatasaray, vakit kaybetmeden derbi hazırlıklarına başladı.

Derbi öncesi Galatasaray'ı çıldırtacak karar: TFF son kararını açıkladı

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen’in derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Ali Naci Küçük’ün haberine göre Union SG mağlubiyeti sonrası teknik ekiple görüşen Victor Osimhen, derbide oynama talebini yineledi.

Ali Naci Küçük açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Victor Osimhen, özellikle USG maçı sonrası Fenerbahçe maçını kafaya koydu. 'Ne yapın edin beni Fenerbahçe maçına yetiştirin, Kadıköy'de sahada olmak istiyorum. Biz bir meydan okuma maçına çıkıyoruz' diyor.