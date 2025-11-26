Mağlubiyet sonrası Victor Osimhen'den olay istek: Kafaya koydu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union SG’ye tek golle mağlup olan Galatasaray, vakit kaybetmeden derbi hazırlıklarına başladı.
Derbi öncesi Galatasaray'ı çıldırtacak karar: TFF son kararını açıkladı
Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen’in derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken ilginç bir iddia ortaya atıldı.
“FENERBAHÇE MAÇINI KAFAYA KOYDU”
Ali Naci Küçük’ün haberine göre Union SG mağlubiyeti sonrası teknik ekiple görüşen Victor Osimhen, derbide oynama talebini yineledi.
Ali Naci Küçük açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Victor Osimhen, özellikle USG maçı sonrası Fenerbahçe maçını kafaya koydu. 'Ne yapın edin beni Fenerbahçe maçına yetiştirin, Kadıköy'de sahada olmak istiyorum. Biz bir meydan okuma maçına çıkıyoruz' diyor.
SOL ARKA ADALEDE ZORLANMA VE KANAMA
Nijerya – Demokratik Kongo maçında sakatlanan Victor Osimhen’in sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Oyuncu, Gençlerbirliği ve Union SG maçlarında forma giymedi.