Maç öncesi hakeme bıçaklı saldırı

Maç öncesi hakeme bıçaklı saldırı
Yayınlanma:
Altay - Eskişehirspor maçında görev yapacak yardımcı hakem E.K. bıçaklı saldırıya uğradı.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 4. haftasında Altay sahasında Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi kahreden bir gelişme yaşandı.

MAÇIN YARDIMCI HAKEMİNE BIÇAKLI SALDIRI

Tahir Kum'un haberine göre karşılaşmada görevli yardımcı hakem E.K, otel çıkışında saldırıya uğradı. Bıçak darbesi alan E.K, hastaneye kaldırıldı.

Tahir Kum haberinde "Bugün Altay ile Eskişehirspor arasında oynanacak olan karşılaşmada görevli yardımcı hakem E.K’nin otel çıkışı bıçaklı saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. TFF önümüzdeki saatlerde bu müsabakaya yeniden hakem ataması yapacak" ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2025-09-28-150331.png

BEKLENEN ATAMA YAPILDI

TFF'den yapılan açıklamada ise "Altay - Eskişehir Kulübü müsabakasında 2. yardımcı hakem değişikliğine gidilmiştir. E.K'nın sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır" denildi.

Sinan Engin Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki şansını açıkladıSinan Engin Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki şansını açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Spor
Fenerbahçe'de Ali Koç belirsizliği
Fenerbahçe'de Ali Koç belirsizliği
Sinan Engin Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki şansını açıkladı
Sinan Engin Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki şansını açıkladı