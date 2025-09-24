Liverpool'dan Galatasaray maçı için şaşırtan karar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. 30 Eylül Salı günü Rams Park’ta oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

“İSTANBUL’DA ANTRENMAN YAPMAYACAK”

Nevzat Dindar’ın haberine göre; İngiliz ekibi karşılaşma öncesi antrenman için Rams Park’a çıkmayacak. Dindar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Liverpool İstanbul’da antrenman yapmayacak. Maçtan önceki son antrenmanı İngiliz ekibi kendi tesislerinde yapacak ve öyle gelecek. Okan Hoca neden rakip statta antrenman yaptırmıyor eleştirileri vardı. Arne Slot da aynısını yapıyor." “OSİMHEN LIVERPOOL MAÇINA YETİŞMEK İSTİYOR” Galatasaray’da Victor Osimhen bireysel antrenmanlara devam ediyor. Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Liverpool maçına ise mutlaka yetişmek istiyor."

