Galatasaray'dan taraftarı yıkacak İlkin Aydın açıklaması

Yayınlanma:
Galatasaray Daikin Voleybol Takımı'nda ayağı burkulan İlkin Aydın, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı’nda sakatlık yaşayan İlkin Aydın’ın son durumu belli oldu.

2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre ayak bileği burkulan İlkin Aydın’ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen hazırlık maçında sağ ayak bileğinde burkulma meydana gelmiştir. Sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan doktor kontrolünün ardından oyuncumuzun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmiştir. Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ilkin-aydin-12.webp
İlkin Aydın

AMELİYATI NEDENİYLE MİLLETLER LİGİ’NE ALINMAMIŞTI

İlkin Aydın geçtiğimiz sezonun sonunda ameliyat olmuş bu nedenle Milletler Ligi kadrosuna alınmamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

