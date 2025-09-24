Galatasaray'dan taraftarı yıkacak İlkin Aydın açıklaması
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı’nda sakatlık yaşayan İlkin Aydın’ın son durumu belli oldu.
2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre ayak bileği burkulan İlkin Aydın’ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen hazırlık maçında sağ ayak bileğinde burkulma meydana gelmiştir. Sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan doktor kontrolünün ardından oyuncumuzun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmiştir. Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
AMELİYATI NEDENİYLE MİLLETLER LİGİ’NE ALINMAMIŞTI
İlkin Aydın geçtiğimiz sezonun sonunda ameliyat olmuş bu nedenle Milletler Ligi kadrosuna alınmamıştı.