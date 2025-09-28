Liverpool'da Galatasaray açıklaması

Yayınlanma:
Crystal Palace'a mağlup olan Liverpool'da Virgil Van Dijk, Galatasaray maçı için konuştu.

İngiltere Premier Lig’in 6. haftasınd aLiverpool deplasmanda Crystal Palace’a 2-1 mağlup oldu. 90+7’de Nketiah’ın attığı golle gelen mağlubiyet İngiliz ekibini şaşkına çevirdi.

“HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPARLANMAMIZ GEREKİYOR”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Hollandalı stoper Virgil Van Dijk, “Endişelenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ama hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

“GALATASARAY’A KARŞI ZOR BİR MAÇIMIZ VAR”

Galatasaray maçına da değinen Virgil Van Dijk, "Salı günü Türkiye'de Galatasaray'a karşı zor bir maçımız var. Bu yüzden hazır olmalıyız” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇINA FRANSIZ HAKEM

Galatasaray – Liverpool mücadelesi 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

