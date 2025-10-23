Liverpool Frankfurt'u ezdi geçti: Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 9 maçla tamamlandı. Müthiş gecede gol yağmuru yaşandı.

Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bodo Glimt'i 3-1 yenerken, milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus'u Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 yendi.

Gecenin dikkat çeken bir sonucu da Almanya'dan geldi. Galatasaray'ın 5-1 yenildiği Eintracht Frankfurt, 1-0 yendiği Liverpool'la karşılaştı. Liverpool, rakibini 5-1 mağlup etti.

Chelsea, hakem Felix Zwayer'in 3 kez penaltı noktasını gösterdiği maçta Ajax'ı 5-1'le geçti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Bodo/Glimt (Norveç): 3-1

Sahne Osimhen'in zafer Galatasaray'ın: Artık rüzgar aslanın yönüne esiyor

Athletic Bilbao (İspanya)-Karabağ (Azerbaycan): 3-1

Chelsea (İngiltere)-Ajax (Hollanda): 5-1

Atalanta (İtalya)-Slavia Prag (Çekya): 0-0

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Liverpool (İngiltere): 1-5

Sporting (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1

Monaco (Fransa)-Tottenham (İngiltere): 0-0

Real Madrid (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-0

Bayern Münih (Almanya)-Club Brugge (Belçika): 4-0