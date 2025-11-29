Ligden çekildi: Federasyon çıktığı tüm maçları hükmen mağlup saydı

Ligden çekilen Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın çıktığı tüm maçlar hükmen mağlubiyet olarak kabul edildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Kadın Basketbol Takımı ligden çekildi. Kocaeli temsilcisi, bugüne kadar oynadığı bütün maçlardan 20-0 hükmen mağlup sayıldı.

TÜM MAÇLAR HÜKMEN MAĞLUBİYET KABUL EDİLDİ

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) maç bilgi sayfasında yer alan sonuçlara göre, Kocaeli temsilcisinin ligde çıktığı tüm maçlar 20-0 hükmen mağlubiyetle sonuçlandı.

6929ad8ca42f462f797db81a.webp

KAZANDIĞI MAÇI DA KAYBETMİŞ SAYILDI

Ligde oynadığı karşılaşmalarda tek galibiyetini Dardanel Çanakkale Belediyespor'a karşı 70-67'lik sonuçla alan Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın bu galibiyeti de Çanakkale temsilcisi lehine 20-0 hükmen tescil edildi.

LİGDEKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Dardanel Çanakkale Belediyespor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

