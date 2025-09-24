Ligde tüm maçlarını kazansa bile ilk yarıyı puansız kapatacak

FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen 36 puan silme cezasıyla ligin son sırasında yer alan Malatya ekibi, kalan 12 maçından 3 puan alması halinde dahi ligin ilk yarısını puansız kapatacak.

TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kalan 12 maçını kazanması halinde dahi ligin ilk yarısını puansız tamamlayacak.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor olarak adı değiştirilen sarı-siyahlı ekip, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e çıktı, 2014-2015 sezonunda da 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak adını 1. Lig'e yazdırdı.

Söz konusu ligi 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlılar, Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçirdi.

2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Lig'de 3 sezon mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, aldığı puan cezaları ve başarısız grafikle geçen sezon 2. Lig'e düştü.

Nesine 2. Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta da puanla tanışamayan Malatya temsilcisi, aldığı 36 puan silme cezasıyla ligin son sırasına demir attı.

5 KEZ PUANI SİLİNDİ

Malatya temsilcisi, FIFA Disiplin Komitesi tarafından bu sezon 5 kez puan silme cezasına çarptırıldı.

Bu sezon Nesine 2. Lig'e -6 puanla başlayan Malatya ekibi, devam eden haftalarda 30 puan silme cezası daha aldı.

Puan silme cezalarıyla ligin son sırasında bulunan Malatya temsilcisi, ilk yarıda kalan 12 maçında 3 puan alsa dahi ligin ilk yarısını puansız tamamlayacak.

PUANLA TANIŞAMADI

Bir dönem Malatya'yı TFF Süper Lig ve Avrupa'da temsil eden Malatya temsilcisi, 970 gündür puan hasreti çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden 8 gün önce TFF 1. Lig'de 29 Ocak 2023'te oynanan Eyüpspor karşılaşmasını 2-1 kazanan Malatya ekibi, bu tarihten sonra ligde puan ve galibiyetle tanışamadı.

Bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada da puan alamayan Malatya ekibi, rakip filelere 3 gol atarken, kalesinde de 22 gole engel olamadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

