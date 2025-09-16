Sadece 4 ay dayanabildi: Yeni Malatyaspor'un başkanı belli oldu

Malatyaspor’da yaklaşık 4 ay önce başkanlık görevine gelen Haşim Karadağ, bugün gerçekleştirilen olağanüstü kongrede koltuğunu Aydın İşkur'a bıraktı.

2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da olağanüstü kongre yapıldı.

Battalgazi Belediyesi Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede tek aday olan Aydın İşkur, kulüp başkanlığına seçildi. 8 Haziran 2025 tarihinde yapılan kongre ile kulüp başkanlığı koltuğuna oturan Haşim Karadağ, bugün yapılan olağanüstü kongrede tek aday olan Aydın İşkur'a destek verdi.

yeni-malatyasporda-yeni-baskan-aydin-is-915823-272112.jpg
Yeni Malatyaspor'da başkan değişti

Yapılan kongrede kulübün güncel borcunun 1 milyar 43 milyon 881 bin 61 TL olarak açıklandı. Kulüp borcu yapılan oylama ile delegeler ve eski başkan Haşim Karadağ tarafından ibra edildi.

Kulüp başkanlığına seçilen Aydın İşkur yaptığı açıklamada, "Amacımız kimse ile kavga etmek değil, Yeni Malatyaspor için ne yapabiliriz bunu önceliğimiz olarak görüyoruz. Siyasilerin kapılarını çalıp destek alabileceğimiz herkesle görüşeceğiz. Kulübümüzün geleceği için elini taşın altına koyacak herkesle çalışacağız" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Spor
