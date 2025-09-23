Lider Çorum FK yine başaramadı

Yayınlanma:
Çorum FK sahasında karşılaştığı Serikspor ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Arca Çorum FK ile Serikspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan mücadeleden taraflar 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte lige 4’te 4 yaparak başlayan Çorum FK’nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Anca 14 puandaki Çorum FK maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. 11 puandaki Serikspor ise 8. sırada yer aldı.

DETAYLAR

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Gökmen Baltacı, Emrah Ünal

Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 89 Kerem Kalafat), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Aleksic (Dk. 83 Ferhat Yazgan), Pedrinho (Dk. 83 Eren Karadağ), Oğulcan Çağlayan, Yusuf Erdoğan, Eze (Dk. 70 Samudio)

Serikspor: İbrahim Demir, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Martynov, Burak Asan, Mesut Can Tunalı, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 76 Erhan Çelenk), Bilal Ceylan, Berkovskiy (Dk. 90+6 Sertan Taşqın), Kerem Şen (Dk. 46 Amaral (Dk. 90+5 Gökhan Akkan)), Sadygov (Dk. 46 Sami Gökhan Altıparmak)

Goller: Dk. 58 Berkovskiy (Serikspor), Dk. 64 Yusuf Erdoğan (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 36 Sadygov, Dk. 66 Mesut Can Tunalı, Dk. 90+4 Amaral (Serikspor), Dk. 88 Yusuf Erdoğan, Dk. 90+5 Samudio (Arca Çorum FK)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

