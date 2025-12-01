Leroy Sane’den ilginç beraberlik yorumu

Süper Lig’in dev derbisinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da Leroy Sane, maç sonrası görüşlerini paylaştı.

''OKEY BİR SONUÇ''

Leroy Sane, derbiyi şu sözlerle değerlendirdi:

Bizim için okey bir sonuç. Bir beraberlik aldık, derbide ve deplasmanda. Rakibe kıyasla bizim için daha iyi sonuç. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonda bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik.

TÜRKİYE YORUMU

Alman yıldız, Türkiye’deki futbol atmosferinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi ve “Daha zordu ikinci yarı, rakip daha çok mücadele etti. Türkiye’de futboldan keyif alıyorum, özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde.” ifadelerini kullandı.

DERBİDE GALATASARAY'IN TEK GOLÜNÜ ATTI

Leroy Sane, derbinin 27. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.