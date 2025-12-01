Leroy Sane’den ilginç beraberlik yorumu

Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sane, Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada beraberliği olumlu değerlendirdi ve Türkiye’de futboldan keyif aldığını söyledi.

Süper Lig’in dev derbisinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da Leroy Sane, maç sonrası görüşlerini paylaştı.

Derbide korku dolu anlar: Galatasaraylı futbolcu hastaneye kaldırıldıDerbide korku dolu anlar: Galatasaraylı futbolcu hastaneye kaldırıldı

''OKEY BİR SONUÇ''

Leroy Sane, derbiyi şu sözlerle değerlendirdi:

Bizim için okey bir sonuç. Bir beraberlik aldık, derbide ve deplasmanda.

Rakibe kıyasla bizim için daha iyi sonuç.

İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonda bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik.

TÜRKİYE YORUMU

Alman yıldız, Türkiye’deki futbol atmosferinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi ve “Daha zordu ikinci yarı, rakip daha çok mücadele etti. Türkiye’de futboldan keyif alıyorum, özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde.” ifadelerini kullandı.

DERBİDE GALATASARAY'IN TEK GOLÜNÜ ATTI

Leroy Sane, derbinin 27. dakikasında fileleri havalandırmayı başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

